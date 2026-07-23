Верхушки томатов скрутились в «бараний рог»: 5 главных причин и быстрые способы спасти урожай

Воспользуйтесь ценными рекомендациями, чтобы решить проблему. Томаты 123RF/legion-media.ru В разгар садово-огородного сезона владельцы теплиц часто сталкиваются с неприятным сюрпризом: пышные кусты томатов вдруг начинают сворачивать верхние листья в тугие трубочки.