Верхушки томатов скрутились в «бараний рог»: 5 главных причин и быстрые способы спасти урожай

Воспользуйтесь ценными рекомендациями, чтобы решить проблему. Томаты 123RF/legion-media.ru В разгар садово-огородного сезона владельцы теплиц часто сталкиваются с неприятным сюрпризом: пышные кусты томатов вдруг начинают сворачивать верхние листья в тугие трубочки.
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