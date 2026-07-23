7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 264 подписчика

Верхушки томатов скрутились в «бараний рог»: 5 главных причин и быстрые способы спасти урожай

Верхушки томатов скрутились в «бараний рог»: 5 главных причин и быстрые способы спасти урожай

Воспользуйтесь ценными рекомендациями, чтобы решить проблему. Томаты 123RF/legion-media.ru В разгар садово-огородного сезона владельцы теплиц часто сталкиваются с неприятным сюрпризом: пышные кусты томатов вдруг начинают сворачивать верхние листья в тугие трубочки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии