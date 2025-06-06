Отмывание денег и мошенничество: в Москве заочно арестован экс-спикер нижегородской думы Барыкин

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс.Тверской районный суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для экс-председателя городской думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина в заочном порядке.
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