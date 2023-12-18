Джеймс Ганн подтвердил, что спин-офф Бэтмена про лечебницу “Аркхэм” являетс...

Джеймс Ганн подтвердил, что спин-офф Бэтмена про лечебницу “Аркхэм” является частью DCU, а не DC ElseworldsГенеральный директор DC Studios Джеймс Ганн подтвердил, что, несмотря на то, что действие спин-оффа “Бэтмен 2” и “Пингвина” происходит в DC Elseworlds, безымянный сериал про лечебницу “Аркхем” на самом деле будет происходить в основной временной… источник.