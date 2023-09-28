"Если дёрнется, не будет Америки": Письмо Байдену от русского министра

К сожалению, Ельцин молил Бога сохранить Америку, а не Россию. Уничтожил поезда с ракетами, утилизировал большую часть атомных боеголовок, а оружейный уран, стоивший триллионы долларов, за бесценок продал США, ограбив Россию.
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