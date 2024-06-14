Чемпионка из ЯНАО будет судить игры БРИКС

Чемпионку из Салехарда (ЯНАО) Светлану Хабирову пригласили в судейство на Играх БРИКС в Казани. Ей предстоит судить соревнования по тяжелой атлетике, в которых участвуют спортсмены из 89 стран мира, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».