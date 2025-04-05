«Волки сыты, овцы целы»: почему многомиллиардный иск Росприроднадзора останется на бумаге Росприроднадзор объявил о намерении взыскать рекордные 84,9… 84 миллиарда затонувших надежд: кто заплатит за экокатастрофу в Керчи? .