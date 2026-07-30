Ограничение потребления сахара в первые 1000 дней жизни снижает риск болезней ЦНС

Ученые из Гуанчжоуского медицинского университета во главе с Бин Чжаном провели исследование, которое показало, что ограничение потребления сахара в первые 1000 дней жизни — период от зачатия до примерно второго дня рождения ребенка — снижает риск развития болезни Альцгеймера, деменции, депрессии и тревожных расстройств в дальнейшей жизни.