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Регионы России

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Ограничение потребления сахара в первые 1000 дней жизни снижает риск болезней ЦНС

Ограничение потребления сахара в первые 1000 дней жизни снижает риск болезней ЦНС

Ученые из Гуанчжоуского медицинского университета во главе с Бин Чжаном провели исследование, которое показало, что ограничение потребления сахара в первые 1000 дней жизни — период от зачатия до примерно второго дня рождения ребенка — снижает риск развития болезни Альцгеймера, деменции, депрессии и тревожных расстройств в дальнейшей жизни.

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