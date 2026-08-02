Почему завоевание России невозможно?

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Sergey Ivanov

И все- таки есть способ победить русских! Для этого надо победить их изнутри! Растлив, лишив ориентиров, лишив самого права называться русскими- и тогда народ превратится в деморализованное стадо, которое уничтожит самого себя. В 91-м у них это получилось. Мы предали идеалы наших отцов и дедов. Предали, обменяв их на 200 сортов колбасы. Казалось бы, эти времена ушли?- Нет, господа! Никуда они не делись! И мы бессильно наблюдаем, как наша власть накачивает страну миллионами чуждых нам народов- и русск4ие, разбавленные чужаками, уже перестают быть русскими. Впрочем, власть отняла у нас само право называться русскими, заменив это слово диковинным и поганеньким словечком «русскоязычный». Это ведь наша власть лишает нас нашей истории, каждый раз на 9 мая заколачивая Мавзолей. Пройдет не так много времени- и русский народ превратится в безвольное стадо, стадо без памяти и без собственной гордости. Ну, а со стадом можно делать все, что угодно. Русский народ был Народом тогда, когда был у нас социализм и Советская (народная!) власть. Продав социализм- мы сами отказались от своей истории и от права называться русскими. Потому, что именно стремление к справедливости- и есть то, что отличает русский народ от любого другого! И это то, что и делает (делало) русский народ непобедимым! В исторической перспективе русских не будет. Вас же не удивляет, что от великой Золотой Орды остались только Казанское и Крымское ханство? Ну, а от русских и русской цивилизации останется разве что Московское княжество....