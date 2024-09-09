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10 неизлечимых болезней, которые уже скоро можно будет вылечить

10 неизлечимых болезней, которые уже скоро можно будет вылечить

Сердечное заболевание Сердечные заболевания являются убийцей номер один среди мужчин и женщин в мире, но новые методы и технологии, меняющие правила игры, могут позволить предсказывать, предотвращать и, возможно, «лечить» сердечные заболевания, включая методы лечения, направленные на устранение основного воспаления, которое создает условия для сердечных заболеваний.

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