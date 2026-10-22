В Петербурге средний чек бизнес-ланча за два года вырос на 28% и достиг 479 рублей, а самым дорогим районом стал Курортный, где обед обходится в 594 рубля.
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