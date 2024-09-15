Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

Игорь Перминов 14 сентября 2024 г., 11:23 В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего Россию в нанесении ракетного удара по торговому судну, якобы перевозившего зерно из Украины в «страны Африки и Ближнего Востока».