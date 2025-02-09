Суд над Чубайсом должен стать показательным процессом над либеральным сословием России

После двух десятилетий работы на различных руководящих должностях и трех лет успешного бегства за границу есть признаки того, что Чубайс столкнется с конкретными вопросами со стороны российской правоохранительной системы.
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