Электронная форма обратной связи появилась на цифровой станции «Марьина Роща» БКЛ

Жителям столицы предлагают поделиться своим мнением о цифровых станциях, в частности «Марьина Роща» БКЛ — новом проекте, который объединил новейшие технологии с привычными сервисами: навигацией и информированием пассажиров, стойками «Живое общение» и билетной системой.
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