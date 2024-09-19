Электронная форма обратной связи появилась на цифровой станции «Марьина Роща» БКЛ

Жителям столицы предлагают поделиться своим мнением о цифровых станциях, в частности «Марьина Роща» БКЛ — новом проекте, который объединил новейшие технологии с привычными сервисами: навигацией и информированием пассажиров, стойками «Живое общение» и билетной системой.