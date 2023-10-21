В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. Он также выступил за информирование россиян о негативных последствиях их потребления, указано в тексте обращения политика к главе Минздрава Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.