В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. Он также выступил за информирование россиян о негативных последствиях их потребления, указано в тексте обращения политика к главе Минздрава Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.
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