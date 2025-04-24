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Болид метеорного потока Лириды попал на камеру. Следующий прилет кометы ожидается через 415 лет

Болид метеорного потока Лириды попал на камеру. Следующий прилет кометы ожидается через 415 лет

Камера обсерватории в поселке Научный в Крыму зафиксировала падение яркого болида из метеорного потока Лириды, о чем рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.

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