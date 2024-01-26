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Премьер-министр киевского режима заявил о гарантиях США Украине по конфискации и передаче российских активов

Премьер-министр киевского режима заявил о гарантиях США Украине по конфискации и передаче российских активов

Соединенные Штаты Америки дали Украине гарантии о том, что замороженные российские активы будут конфискованы и затем за их счет будет осуществляться поддержка Киева.

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