Вино, недвижимость… Дальше ставки на спорт?

Как ЦФА пытаются оправдать свой статус нового слова в финансах и почему у них это пока не очень хорошо получаетсяСЕРГЕЙ КОТЕНЕВ/СОЗДАНО ИИ/ТАСС На российском рынке ЦФА наконец появились выпуски, ничем не напоминающие обычные облигациичитайте на monocle.
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