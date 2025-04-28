Вино, недвижимость… Дальше ставки на спорт?

Как ЦФА пытаются оправдать свой статус нового слова в финансах и почему у них это пока не очень хорошо получаетсяСЕРГЕЙ КОТЕНЕВ/СОЗДАНО ИИ/ТАСС На российском рынке ЦФА наконец появились выпуски, ничем не напоминающие обычные облигациичитайте на monocle.