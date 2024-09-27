Машину Сталина покажут в московском музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Фотопроект "Гараж № 1" и "Легенды авиации", в рамках которого будут представлены снимки знаковых автомобилей первых лиц России и известных людей, а также фотографии самолетов-рекордсменов 1930–1980-х годов, представят в московском музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".