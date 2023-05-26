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Власти Польши намерены ограничить свободы граждан под предлогом "борьбы со шпионажем"

Власти Польши намерены ограничить свободы граждан под предлогом "борьбы со шпионажем"

Власти Польши намерены ограничить свободы граждан под предлогом "борьбы со шпионажем". Польское издание Tygodnik Najwyzszy Czas (NCz), процитировало выступление в своем аккаунте в соцсети известного публициста Лукаша Важехи.

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