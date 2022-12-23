Основные заявления Путина по итогам года

22 декабря Владимир Путин ответил на вопросы журналистов президентского пула. На ней он подвел краткие итоги года, рассказал, как Россия будет реагировать на поставки Украине ЗРК Patriot, что будет делать с потолком цен на нефть и как он встретит Новый год.
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