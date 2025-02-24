Стало известно, почему петербуржцы получают отказ в трудоустройстве

Все из-за недостатка навыков и возраста Наиболее распространенной причиной отказа в приёме на работу в Петербурге является несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии, пишет Neva.
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