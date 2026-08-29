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Воронежские новости

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В Воронеже «Факел» начинает матч с «Зенитом» в шестом туре РПЛ

В Воронеже «Факел» начинает матч с «Зенитом» в шестом туре РПЛ

«Факел» и «Зенит» выходят на поле в 15:00. Представляем составы команд на матч шестого тура российской Премьер-лиги.

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