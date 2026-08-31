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В СберБанк Онлайн появилась витрина школьных товаров и сервисов для родителей

В СберБанк Онлайн появилась витрина школьных товаров и сервисов для родителей

Ко Дню знаний Сбер запустил в мобильном приложении специальную витрину для родителей школьников и студентов.

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