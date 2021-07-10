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Все величие СССР можно объяснить одной простой таблицей

Все величие СССР можно объяснить одной простой таблицей

Новости из мира экономики продолжают выглядеть печально: вот банк «Открытие» провел опрос и выяснил, что россиянам надо не менее 80 тысяч для достойной жизни (в то время как средний доход на человека в России — примерно 35 тысяч рублей), а вот ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 68% населения страны ожидает сокращения доходов в будущем, а вот Росстат «обрадовал» тем, что реальные доходы населения за один лишь первый квартал 2021 года упали на 3,6%, а вот Headhunter выяснил, что 25% населения живут в нужде, а еще 39% дохода хватает лишь для обеспечения базовых потребностей, а вот Авито сообщило, что цены на недвижимость продолжают расти (в частности, в крупнейших городах страны за первые месяцы этого года они поднялись на 8%) и так далее… Не стоит удивляться, что на таком фоне в российском обществе растет запрос на социально-экономическую справедливость и благополучие.

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генрих кан
Конечно все данные, что даны статистикой, надо делить на 2, но все же они впечатляют и читая завидуешь. А что касается появлению команды, которая сможет повторить подобный успех, то могу сказать, что не при жизни нашего поколения это невозможно.
Anatoly Kiselev
А сейчас множить на 2? Объясните. Есть конечно погрешность, но я думаю что она не более 3%.
Серж Прологов
"Все величие СССР" можно постичь по одному факту. В свое время очень крутыми считались часы "штурманские". Они были положены по нормам вещевого довольствия летному составу, в розницу не продавались и были единственными, в то время, советскими часами имевшими три циферблата. ...и никто не знал, что механизм этих часов был куплен у швейцарцев.
Владимир Кузурманов
И чего тут зазорного? Швейцарские механические часы были и остаются лучшими в мире и ни в одной другой стране своих таких не было, а вот то, что обеспечивали реальную потребность специалистов в таких часах - это очень даже неплохо. Для командиров пл они шли под названием "Океан"
Серж Прологов
Ну это ни для твоего недоУМА вопрос. Кто поумнее наверняка задумался: "Ну купили часы у швейцарцев. МОЛОДЦЫ! Но сидите молча и не тужтесь "как горный орел на вершине Кавказа" от своего "вИлИчия": вот мы какие супер-пупер пиридавыйе!".
Александр
А про то, что Швейцарцы для своих часов в те годы механизмы по 0,5 - 1,5 ВАГОНАМИ в полгода-год закупали у Петродворцового часового завода («Ракета», помните такие часики?), про это Вы, Серж, знаете? Часики эти, кстати, через даже пару лем пребывания под водой после просушки тикали как новенькие. (В начале 70-х годов по ТАСС про то читал, а ТАСС — в неполитических информациях — тогда без экспертной проверки никогда не вякал: статья УК была!)
Серж Прологов
Санёк, ты дурак? Кстати. Относительно статьи УК ну-к поподробнее! Долбоёб, бля!
Anatoly Kiselev
Если уж и дурак, то это ваша милость. Молчал бы и за умного сошёл.
Серж Прологов
Ладно. Так и быть. Для особо припизженых совком по голове рассказываю: Швейцарцы были первыми, кто придумал к брэндовым вещам выпускать их бюджетные реплики. Для часов этой категории ВЫГОДНЕЕ было закупить совковые механизмы, чем налаживать свое производство. Дебилы, бля!
Серж Прологов
И еще. "Купить часы" и "купить ВАГОН механизмов" это ну такие разные вещи, что лучше в слух не говорить.
Александр
Увы! хамам (самовлюбленному быдлу) на поганый их роток не накинешь платок... Кстати, и в нынешнем даже УК статейка тоже о дезинформации тоже есть (пару недель назад, помнится, в Интернете упоминалось о ЕДИНСТВЕННОМ болтуне, по ней уже привлеченном), да вот этим заинтересованные лица и органы почему-то не заинтересованы пользоваться?.. Увы, Серж, вот комментарии такого быдла и приоткрывают маску. Под которой вместо светлого человечьего лица сверкает бледная неподтертая попа...
Серж Прологов
Ты пиздёжь-то свертывай. Номер статьи, диспозиция, санкции...
Ольга Заварухина
Вы видимо родом из Швейцарии, раз так рекламируете их часы. Но в СССР выпускали часы ПОБЕДА, их носил мой дед, который умер в 1984году, а часы до сиз пор иду, заводится механически. Так что не надо вешать лапши молодежи , которая не застала то время. Били и у нас хорошие товары.
Владимир Кузурманов
А кто говорит, что наши часы были плохие? У меня тоже советские часы в рабочем состоянии. Речь шла о специализированных часах, которые выпускались малыми партиями, для которых вполне могли закупать и импортные механизмы, если предъявлялись какие-либо специфические требования
евгений карманович
А сейчас что сами производим? Посмотри на себя в зеркало, сними все импортное, голый стоять будешь.
Александр
Лодырь! Погугли сам: у меня ж не юрид. диплом, чтоб лентяям по памяти цитировать, и я те не "прости господи," чтоб на блюдечке, да на цирлах утром с кофеем те все подать, а ты пока и не падишах даже, а так себе, язык с ножками; вот и пошевелись.
Александр
Помню! Супер-часы!!!
Серж Прологов
Нет, лучше в совковой рогоже и лаптях шлёндрать.
Серж Прологов
Ну тогда сиди и не пизди, дерьмо лживое.
евгений карманович
Сочувствую Вам, что при советах Вас так опускали!
Серж Прологов
А почему-ж, тогда, совок уже тридцать лет как опущеный?
Серж Прологов
Читать не умеешь. Механизмы закупал ни совок, а У СОВКА. А что до "очень специальных часов" - ГОВНО они были (ну, в принципе, как и все что брался делать совок). Люминофор нанесен неровно, анодирование "линяло", а ГЛАВНОЕ (часы -то предназначались для летчиков) при подъеме на высоту стекло выскакивало...
Серж Прологов
Эй, фью! Яндекс в зубы и вперед! Узнаешь что совковые часы "Победа" спроектированы французской фирмой LIP/ Механизм часов маркировался «К-26» и был основан на калибре R26 французской часовой фирмы «Lip (фр.)
Владимир Кузурманов
И что? У меня оригинальная швейцарская "Омега" сначала стекло потеряла, а потом и головку завода. Японский герметичный "Ориент" то же самое. Чистопольская "Амфибия" первых выпусков продержалась подольше. Так что не всё так однозначно. Да мы такой фигней и не заморачивались, мы в это время атомоходы осваивали ...
евгений карманович
Чтобы хапать, вроде по закону.
Серж Прологов
А это к чему? К тому что "угадай почему дураку стеклянный хуй не дают"?
Валера Юшков
Почему то враги СССР не предполагают, на каком бы он был уровне, не развали его прихватизаторы.
Иван Козлов
Кроме экономики. Вы могли себе хотя бы представить, чтобы вот так публично, по-хамски, вели себя на публичной трибуне сержи прологовы? Мы не только экономику теряем, мы теряем стыд и совесть, и это еще ой как аукнется
Serg
Брехня- конкурентные были только советские галоши. И санатории в СССР не лечили и профилактику не проводили. (Из выступлений Светлейшего)- сарказм, если кто не поймет.
duaqrd Kudelski
Ежики колючие, А какой хер гнал в капитализм? Там по другому не бывает. Давайте раскулачим всех Михельсонов, Усмановых. Повесим Наибулину, Грефа, Силуанова простите кого забыл. Вернем недра народу, редприятия державе. Всю чиновничью рать на Колыму, добывать золото. Вот тогда и заживем.
Александр
Как всегда и во все времена: двигатель-ЖАДНОСТЬ, сплавленная с ленью и верой в "халяву" . Получили г-но в красивом фантике? А теперь вот платить надо...
Вячеслав Овсянников
Что имели - не сохранили, потеряли - плачем !!!
Борис Златанов
К чему эта таблица?.. Зачем что-то сравнивать? Все равно что сравнивать божий дар с яичницей. Сейчас капитализм, т. е. система, изначально "заточенная" на обеспечение благополучия мизерной прослойки паразитов.

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