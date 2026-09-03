Сергей Лавров: Запад стремится заморозить конфликт на Украине

Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что Запад стремится поддерживать угрозу на границах России через замораживание конфликта на Украине, вместо его урегулирования.
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