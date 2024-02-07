США продолжат поставлять Украине военное оборудование по программе USAI

США не прекратят направлять ВСУ военное оборудование, закупаемое в рамках программы USAI. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщило РИА «Новости».
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