Automobili Pininfarina представила четыре ультраэксклюзивных суперкара, вдохновленных Бэтмобилем

B95 «Темный рыцарь» / © Automobili Pininfarina Каждый электромобиль оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью120,0 киловатт-часа,который питает четыре электромотора, генерирующих мощность 1900 лошадиных сил.
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