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Аргументы и Факты

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Два человека погибли после атаки БПЛА на жилой дом в Брянской области

Два человека погибли после атаки БПЛА на жилой дом в Брянской области

В Брянской области два человека погибли в результате атаки беспилотника.По данным врио губернатора Егора Ковальчука, БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом.

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