Хоккейная "Сибирь" одержала важнейшую победу в Нижнекамске

Новосибирские хоккеисты забросили победную шайбу на последней секунде овертайма.Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" в пятницу, 9 февраля, одержал важнейшую победу в гостевом поединке с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.
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