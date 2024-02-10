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Царьград

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Хоккейная "Сибирь" одержала важнейшую победу в Нижнекамске

Хоккейная "Сибирь" одержала важнейшую победу в Нижнекамске

Новосибирские хоккеисты забросили победную шайбу на последней секунде овертайма.Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" в пятницу, 9 февраля, одержал важнейшую победу в гостевом поединке с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.

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