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Физики-теоретики предложили радикально новый подход к уравнениям общей теории относительности Альберта Эйнштейна, который может устранить одну из самых больших загадок современной космологии — сингулярности

﻿﻿Физики-теоретики предложили радикально новый способ интерпретации уравнений общей теории относительности Альберта Эйнштейна, который может разрешить одну из величайших загадок современной космологии: сингулярности.

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