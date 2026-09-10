«Мы выбрали это направление 7 лет назад». Nubia указала на недостаток подэкранной камеры iPhone Duo

Она заметка в выключенном состоянии Вчера Apple представила свой первый складной телефон, iPhone Duo, оснащенный камерой, расположенной под дисплеем, что вызвало широкое обсуждение.
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