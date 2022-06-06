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Власти ДНР: последние боевики «Азова» могут прятаться в Мариуполе

Власти ДНР: последние боевики «Азова» могут прятаться в Мариуполе

Власти Донецкой Народной Республики сталкиваются в освобожденном Мариуполе с местными криминальными элементами, а также разыскивают возможные остатки нацбата «Азов» (в отношении бойцов полка в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских солдат.

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