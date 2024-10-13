Холанд готов покинуть «Манчестер Сити» и перейти в чемпионат Испании

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов покинуть клуб предстоящим летом.Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов покинуть клуб предстоящим летом.
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