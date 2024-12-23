Маршрутку занесло в сквер при повороте на перекрестке в Челябинске

Инцидент произошел утром 23 декабря на пересечении улиц 40-Летия Победы и Братьев Кашириных. Маршрутка №78 ехала через перекресток, но водитель, вместо того, чтобы повернуть влево, на улицу Братьев Кашириных, продолжил катиться прямо.
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