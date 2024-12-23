Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савейскае наследие из гайцов ещё не вытравили.. бациллы ОПГ МВД ссесера ещё живыИнспектора ДПС ув...
  • Александр _
    Моему внуку извлекли из желудка палочку от чупа-чупса. Ранее десяти копеечная монета сама вышла, естественным путем.Саратовские врачи...
  • Олег Дембо
    Возвращаемся на века назад? И есть в России женщины - домашние самки? И эту ораву, из детей родившихся от  самок буде...Мусульманам в Рос...

Маршрутку занесло в сквер при повороте на перекрестке в Челябинске

Маршрутку занесло в сквер при повороте на перекрестке в Челябинске

Инцидент произошел утром 23 декабря на пересечении улиц 40-Летия Победы и Братьев Кашириных. Маршрутка №78 ехала через перекресток, но водитель, вместо того, чтобы повернуть влево, на улицу Братьев Кашириных, продолжил катиться прямо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх