Китай построил первый в мире специализированный корабль-носитель дронов

Специализированные китайские корабли-носители БПЛА, (A) новый, ранее не известный корабль-носитель дронов с неподвижным крылом, два корабля-носителя дронов (C, D) / © Airbus Официальной информации о корабле не появлялось.
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