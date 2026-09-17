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Шняги.Нет

3 подписчика

Смех гарантирован: новая порция мемов

Смех гарантирован: новая порция мемов

Когда хочется юмора без долгих предисловий и сложных объяснений, на помощь приходят мемы. Новая подборка случайных картинок уже готова: здесь и бытовые курьёзы, и странные мысли, и меткие шутки.

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