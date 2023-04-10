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На реке под Новосибирском жители обнаружили редкую белую цаплю из Красной книги

На реке под Новосибирском жители обнаружили редкую белую цаплю из Красной книги

Такое явление в данном регионе происходит уже в течение нескольких лет. Администрация Верх-Тулинского сельсовета опубликовала видео с птицами в социальной сети.

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