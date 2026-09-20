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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18-летняя Йович выиграла второй турнир в карьере – она защитила титул пятисотника в Гвадалахаре

Ива Йович защитила титул турнира WTA 500 в Гвадалахаре. Американка обыграла в финале 60-ю ракетку мира Пэйтон Стернс со счетом 6:4, 6:2.

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