Политика как он...
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Политика как она есть

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Безысходность косплея

Безысходность косплея

Картинко чтобы дебилов разбомбилоПериодически я возвращаюсь к теме косплея в политике, потому что, во-первых, смотреть на это убожество нет никаких сил, а во-вторых, только зачистив политическое поле от косплееров можно ожидать прихода на него каких-то более здоровых и созидательных сил.

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