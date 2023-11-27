С начала года жители Архангельской области заключили 2 417 социальных контрактов

Об этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил глава региона Александр ЦыбульскийПо его словам, только на поиск работы с начала этого года в Архангельской области было заключено около полутора тысяч соцконтрактов.
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