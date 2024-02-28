Штрафы за нарушения ПДД на Алтае в 2023 году составили рекордную сумму

Всего в регионе было наложено штрафов на 1,315 млрд рублей, большую часть из них зафиксировали камеры Водителям в Алтайском крае за нарушения ПДД в 2023 году было вынесено рекордное число административных штрафов на общую сумму 1,315 млрд руб.