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РИА Новости: две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск" переданы ВМФ

РИА Новости: две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск" переданы ВМФ

Военно-морской флот России (ВМФ) получил две атомные подводные лодки - стратегическую "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") и многоцелевую "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М"), передает РИА Новости, ссылаясь на источник в военно-промышленном комплексе.

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