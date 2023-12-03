В СФ обсудят обращение к ООН из-за нарушения Украиной Конвенции о правах ребенка

Международный комитет Совета Федерации в понедельник, 4 декабря, обсудит проект обращения парламента Российской Федерации к ООН в связи с нарушением Украиной Конвенции о правах ребенка, передает РИА Новости, ссылаясь на повестку заседания.
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