Экономист рассказала, какими должны быть зарплаты в российских регионах

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Кандидат экономических наук, и. о. заведующего кафедрой регионального управления Ольга Беляева рассказала «ФедералПресс», какими должны быть зарплаты в среднем по стране, а также в регионах с ведущими экономиками, например там, где сосредоточены ВПК, добывающая промышленность.