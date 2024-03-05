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ФедералПресс

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Экономист рассказала, какими должны быть зарплаты в российских регионах

Экономист рассказала, какими должны быть зарплаты в российских регионах

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Кандидат экономических наук, и. о. заведующего кафедрой регионального управления Ольга Беляева рассказала «ФедералПресс», какими должны быть зарплаты в среднем по стране, а также в регионах с ведущими экономиками, например там, где сосредоточены ВПК, добывающая промышленность.

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