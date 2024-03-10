Байден выступил с посланием Конгрессу США. Как на это отреагировал Трамп?

Дональд Трамп 2 дня назад 185 прочитали Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» является позором для всей Америки, написал в социальной сети Truth Social экс-глава государства Дональд Трамп.
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