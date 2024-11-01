Стабильной подачи отопления в Новосибирске можно не ждать еще несколько лет

Проблему с теплосетями признал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил, что только если в городе продолжится наращивание темпов ремонта теплосетей, то тогда за пару лет получится достигнуть стабильности и безперебойной подачи тепла в дома.