Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По данным телеканала, бизнесмена задержали в субботу 24 августа вечером, после того как его частный самолет прилетел в Париж из Азербайджана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии