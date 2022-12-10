Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Не судья, а посмешище. Полный кошмар, отвратительно». Невилл об арбитре матча Англия – Франция

«Не судья, а посмешище. Полный кошмар, отвратительно». Невилл об арбитре матча Англия – Франция

Гари Невилл раскритиковал судейство в 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция (1:2). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с бразильцем Вилтоном Сампайо.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх