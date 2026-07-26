Путин поблагодарил военнослужащих ВМФ за служение России сегодня

###A_*_A###Президент России Владимир Путин###A_*_A### отметил значительный вклад военнослужащих Военно-морского флота в защиту интересов страны и поблагодарил их за службу на церемонии награждения государственными наградами сегодня.
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