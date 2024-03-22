👏 Аксёнов вручил награды сотрудникам Управления Федерального казначейства по Республике Крым Мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания ведомства.
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👏 Аксёнов вручил награды сотрудникам Управления Федерального казначейства по Республике Крым Мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания ведомства.